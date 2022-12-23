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    Van'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
    • 23.12.2022 - 13:01
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    Van'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    Kahraman Türk askeri sınır bölgelerinde güvenliği korumaya devam ediyor.

    Sınırlarda geçiş vermeyen Hudut Kartalları başarılı operasyonlara imza atıyor.

    Zehir tacirlerine göz açtırmayan Mehmetçik başarısına yeni bir başarı takıttı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu yakalandığı duyuruldu.

    "Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu"

    MSB, "Hudut Kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

    Van da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi #1


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