Dolar
7.1388
0.9131%
Euro
7.7178
0.6245%
Altın
1700.59
-0.2697%
Borsa
99117.06
0.3843%
G. Altın
390.577
0.5485%
Bitcoin
65806.64
3.6251%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Van'da 4 mahalle karantinaya alındı

    İpekyolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 13:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van'da 4 mahalle karantinaya alındı

    Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, dün karantina kararı alındı.

    Kurulan taziyeye katılarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı.

    MUHTAR GÖREVDEN ALINDI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, ‘görevi ihmalden’ İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    SAĞLIK EKİPLERİ MAHALLELERDE GEZİYOR

    Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Görüş Bildir