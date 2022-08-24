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    Van'da Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'da Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldığı duyuruldu.
    • 24.08.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:53
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    Van'da Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, Eren Operasyonları'na bir yenisini daha ekledi.

    Eren Abluka-35

    Son olarak Van'da, Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı.

    622 personel görevde

    İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan operasyonda; Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

    Terörün tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor

    Öte yandan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Van da Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı #1


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