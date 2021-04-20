2014 yılında evladı PKK tarafından kandırılan baba, verdikleri mücadeleden dolayı tehdit edildiklerini söyledi.

Diyarbakır’dan sonra Van’da da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP’ye tepkileri devam ediyor.

Her hafta evlatlarını istemek amacıyla HDP il binasının önüne kadar yürüyüş yapan ailelerin, bu hafta da son durağı aynı oldu.

2014 yılında oğlu PKK tarafından kaçırılan Tahsin Ertaş, Artvin Hopa’da üniversite 3’üncü sınıfa devam ederken evladının kandırıldığını ifade etti.

“BEN BUNU HDP’DEN İSTİYORUM’

Oğlu Yusuf’u 7 yıldır görmeyen baba Ertaş, şu sözleri kaydetti:

“7 yıldır çocuğum kayıptır. Ben bunu HDP’den istiyorum. Artvin Hopa’da okuyordu. Üniversite 3’üncü sınıftaydı. O günden bu yana sağ mı, ölü mü bilmiyorum.





“ALLAH RIZASI İÇİN GEL”

Oğlum gel Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ol. Ben hastayım. Allah rızası için gel, ben seni özlemişim.

“BEN ONDAN BEKLEMİYORDUM”

Allah şahittir, ben bunu ondan beklemiyordum. Ama kafasını yıkadılar. Kandırıp götürdüler. Bizler köye gidip geliyoruz. Hiçbir tadı yok. Biz tehlikeye giriyoruz, bizi tehdit ediyorlar. Sadece HDP’den çocuğumuzu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tehdit etmesinler. Kimseye bir şey dememişim. Sadece oğlumu istiyorum.”

Van’da evladını HDP’den isteyen baba: Bizi tehdit ediyorlar VİDEO

