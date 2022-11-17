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    Van'da evlat nöbeti: Artık yeter yakamızdan düşün

    Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler HDP İl binası önünde bir araya gelerek slogan attı.
    • 17.11.2022 - 15:39
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    Van'da evlat nöbeti: Artık yeter yakamızdan düşün

    Evlatlarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan aileler farklı kentlerde HDP İl binası önünde bir araya gelerek oturma eylemine devam ediyor.

    Oturma eyleminde çocuklarına kavuşan aileler nöbetteki ailelere destek olarak umutlu bekleyişe ortak oluyor.

    Ailelerin HDP İl başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

    "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak"

    Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

    Aileler evlatlarına seslendi

    AA'nın haberine göre, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

    Van da evlat nöbeti: Artık yeter yakamızdan düşün #1

    Van da evlat nöbeti: Artık yeter yakamızdan düşün #2


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