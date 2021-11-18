Van'da evlat nöbeti tutan anneden 'Baban ölmeden gör' çağrısı

HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerden biri, kızına 'Baban kahrından kanser oldu, ölmeden gel' çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da evlat nöbetine çıkan ailelerin başlattığı eylem, Van'daki HDP il binası önünde karalılıkla sürdürülüyor.

Aileler, şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesinde bir araya gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

ELİ KOLU BAĞLANARAK KAÇIRILDI

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, kızının elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını belirtti.

"BABAN SENİN KAHRINDAN KANSER OLDU"

Her hafta kızını geri alma umuduyla eylemlere katıldığını ifade eden Sancar, “Bir umutla kalkıp buraya geliyorum. Kızım Şeyma’ya sesimi duyurmak istiyorum. İlk günden bu yana kararlıyım ve boyun eğmiyorum. Geri adım atmayacağım. Ya zafer ya ölüm. Çünkü her gün can çekişiyorum. Onun acısıyla yaşıyorum. Kızım, baban 10 yıldır cezaevinde ve kansere yakalandı. Baban bir haftadır hastanede yatıyor, senin kahrından kanser oldu. Baban ölmeden gel gör.” dedi.

"BUNLARA DESTEK VERENLERE SORUYORUM"

Dağa kaçırılan Fatih isimli kardeşi için annelerin mücadelesine destek veren Abdullah Aslan ise “Kardeşim Balıkesir’de üniversite okurken kayboldu ve o günden beri haber alınamıyor. Bütün bir köy olarak devletimizin yanındayız. HDP ve PKK Amerika’ya çalışıyor. Amerika ve Avrupa, dünyada bu kadar aç insan varken onlara yardım etmiyor da niye bu eli kanlı terör örgütüne silah ve para yardımı yapıyor? İşte ben bunlara destek verenlere soruyorum.” şeklinde konuştu.