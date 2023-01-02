Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Kentte polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken 27 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Çok sayıda sigara ve telefon ele geçiren Emniyet, konuya ilişkin açıklama yaptı.

27 şüpheliye yasal işlem

İHA'nın haberine görei, yapılan açıklamada, "26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 29 paket sigara, 79 adet elektronik sigara, 17 şişe alkol, 635 adet ilaç, 598 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 15 olay bünyesinde 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." denildi.