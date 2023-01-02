Petrol
86
3.04%
Euro
20.0191
-0.04%
Dolar
18.7058
0.02%
Altın
1.097
0.10%
Borsa
5509
-0.59%
Bitcoin
317.141
0.52%
BTXN Coin
6.13
1.99%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

    Kentte polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken 27 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • 02.01.2023 - 09:01
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

    Van Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

    Ekipler, il genelinde gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

    Çok sayıda sigara ve telefon ele geçiren Emniyet, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    27 şüpheliye yasal işlem

    İHA'nın haberine görei, yapılan açıklamada, "26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 29 paket sigara, 79 adet elektronik sigara, 17 şişe alkol, 635 adet ilaç, 598 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 15 olay bünyesinde 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." denildi.

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli yakalandı #1

    Van da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 27 şüpheli yakalandı #2


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
    Gündem

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Bebek’te su alan lüks tekne battı
    İç Haber

    Bebek’te su alan lüks tekne battı

    Görüş Bildir