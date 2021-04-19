Van'da hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı

Lise öğrencisi Zeynel Abidin Arvas, hurdadan topladığı malzemeleri bir araya getirerek kendisine arazi aracı yaptı.

Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü'nde okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Arvas, hurdadan elde ettiği parçaları arazi arabasına dönüştürdü.

Kayalar Mahallesi’nde yaşayan Arvas, araba yapmanın çocuk hayali olduğunu belirterek bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"PANDEMİ DÖNEMİNİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜM"

Koronavirüs nedeniyle evde kalma sürecini fırsata dönüştürdüğünü belirten Arvas, “Pandemi döneminde evde canım çok sıkılıyordu. Ben de bunu avantaja dönüştürmek istedim. Sıkıldığımda internette arabalarla ilgili sürekli araştırma yaptım ve araba için lazım olan parçaları liste haline dönüştürdüm. Sonra da o parçaları hurdalıklardan temin etmeye çalıştım. Bir aylık çalışmadan sonra böyle bir çalışma ortaya çıktı.” dedi.

Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı

"İNTERNETİN ÇEKTİĞİ YÜKSEK YERLERE GİDİYORUM"

Araba tekerleğinden ütü masasına, doğalgaz borusundan bisiklet zincirine kadar onlarca farklı parçayı bir araya getirerek oluşturduğu aracıyla özellikle arazi şartlarının zor olduğu yerlere çıkabildiğini söyleyen Arvas, “Mahallemizde internet sadece yüksek yerlerde çekiyor. Ben de aracıma binerek internetin çektiği yüksek yerlere gidiyorum. Böylece orada derslerime bakıyorum. Aracım bana eğitimimde de yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

"İMKANIM OLSA DAHA GÜZELİNİ YAPARIM"

4 ileri vitesli olan aracıyla okul bahçesinde de drift atan Arvas, “Kısık imkanlarla ancak bunu yapabildim. İmkan olsa daha güzelini yaparım. Bu konuda kendime güveniyorum.” diye konuştu.