Van’da, kaçak göçmenleri alıkoyup fidye alan şahıs yakalandı

Kaçak göçmenleri cebir yoluyla alıkoyup fidye karşılığında serbest bıraktığı tespit edilen S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Van’da yurda kaçak yollarla giriş yapan ve organizatörlük yapan şahıslara yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla sınırı geçip Van'a gelen ve ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyan şahıs belirlendi.

Öte yandan şahsın, kaçak göçmenleri serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği tespit edildi.

Adresine operasyon düzenlendi

Şüpheli olduğu belirlenen S.A.isimli şahsın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Adresi tespit edilen S.A., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.