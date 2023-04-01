Van'da kar yağışı etkili oldu Van'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

DHA

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Van'da başlayan yoğun kar yağışı, aralıksız devam etti.

Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kar yağışı ile Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ve 28 mezra yolu olma üzere 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde ise Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları iş makinalarıyla temizlemeye başladı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

Sürücüler zorlandı

Kar yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan onlarca sürücünün yardımına polis ekipleri koştu.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri merkez Edremit ilçesinde yolda kalan kişilerin araçlarını iterek destek oldu.