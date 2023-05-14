Van'da mühürsüz pusulaların oy torbaları olduğu iddiası yalanlandı Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda mühürsüz pusulaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Konuya Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama yapıldı.

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Türkiye büyük seçim için sandık başında...

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde yaşanacak sorunların önüne geçmek amacıyla her türlü önlem alındı.

Seçim öncesinde güvenlik güçleri ve Yüksek Seçim Kurulu yoğun çalışmalar kaydetti.

Bu kapsamda alınan önlemleri gölgede tutmak amacıyla ortaya propaganda haberler ortaya atılmaya başlandı.

Bunlar biri de Van'da meydana geldi.

Van'da Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda mühürsüz pusulaların oy torbaları ortaya atıldı.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur"

Konuya Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: