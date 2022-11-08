Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

Çatak'ta terör örgütüne ait cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklara baskın yapan ekipler ele geçirilen mühimmatları imha etti.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, teröristelerin inine giren Mehmetçik sığınaklarını başlarına yıktı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyon kapsamında terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda, mühimmat ve EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen pil bloku ele geçirildi.

Cephanelikte arama yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurt içindeki terörle mücadele çalışmaları kapsamında, Çatak kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı.

Mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1 roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, 1 anti tank mühimmatı, 10 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloku ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınaklar imha edildi

DHA'nın haberine göre, barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de yerinde imha edildi.