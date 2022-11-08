Petrol
97.49
-0.44%
Euro
18.683
0.80%
Dolar
18.5932
0.63%
Altın
1.016
2.10%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
365.947
-6.10%
BTXN Coin
10.04
-0.49%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

    Çatak'ta terör örgütüne ait cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklara baskın yapan ekipler ele geçirilen mühimmatları imha etti.
    • 08.11.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

    Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, teröristelerin inine giren Mehmetçik sığınaklarını başlarına yıktı.

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Yapılan operasyon kapsamında terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda, mühimmat ve EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen pil bloku ele geçirildi.

    Cephanelikte arama yapıldı

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurt içindeki terörle mücadele çalışmaları kapsamında, Çatak kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı.

    Mühimmat ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1 roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, 1 anti tank mühimmatı, 10 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloku ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Sığınaklar imha edildi

    DHA'nın haberine göre, barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de yerinde imha edildi.

    Van da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi #1


    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?
    Medya

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir