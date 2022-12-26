Van'da torbacı operasyonu: 5 kilo 750 gram metamfetamin yakalandı

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuya dair mücadeleler hız kesmeden devam ediyor.

Yurt genelinde ülke huzurunu ve güvenliğini bozacak şahıslara yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Operasyon sonrasında çalışmaların devam edeceği duyuruldu.

"Yürütülen çalışmalar devam ediyor"

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

5 kilo 750 gram metamfetamin bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

1 şüpheliye yasal işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçundan yasal işlem yapıldı.