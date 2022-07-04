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    Van'da yapılan terör operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı

    Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • 04.07.2022 - 08:48
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    Van'da yapılan terör operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında hainlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Son olarak Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

    13 şüpheli şahıs gözaltında

    "27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, DEAŞ terör örgütü soruşturmaların 3 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında da 4 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır."

    Van da yapılan terör operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı #1


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