Van'daki evlat nöbetindeki anne: Demirtaş bir siyasetçi değil, bir teröristtir Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, seçim başarısızlıklarının ardından aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş için, "PKK terör örgütünün bir siyasi koluydu." ifadelerini kullandı.

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 2019'da Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından Diyarbakır, Van, Hakkari ve Muş'ta eylemler başladı.

Bugün de Van'da bir araya gelen anne ve babalar, 58 haftalık süreçten bu yana HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

34 aile eylemde

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Öte yandan Millet İttifakı'nın seçim vaatlerinden biri olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması açıklamalarına da tepki gösterdi.

Aileler, aynı zamanda siyaseti bırakacağını açıklayan Demirtaş’ın bir siyasetçi olmadığını kaydetti.

"Demirtaş bir siyasetçi değil, bir teröristtir"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Millet İttifakı’nın seçim vaatlerinden biri olan Demirtaş’ın serbest bırakılması görüşüne tepki gösteren anne Sancar, şu ifadeleri kullandı:

Neden Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorlardı? Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla bütün dağdakiler inebilir. Demirtaş ilk önce bu annelerin hakkını versin. Bu bebeklerin katili de Demirtaş’tır. Dün de siyasetten istifa etmiş. Çünkü onlarda biliyor ki artık HDP bitti. Artık HDP’nin pilleri bitti ve halk uyandı. Selahattin Demirtaş’ın asla bırakılmasını istemeyiz. O vatan hainidir; asker, polis ve bu çocukların katilidir. Demirtaş cezaevine girdiği günden bu yana tek bir yavru dağa gitmemiştir. Küçük çocukların eline silah vererek, hayallerini elinden alıyordu. Demirtaş bir siyasetçi değil, bir teröristtir. Siyasetçi olsaydı bu çocukların hakkını savunacaktı.

"PKK terör örgütünün bir siyasi koluydu"

Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu ifade eden Necmettin Biçer ise siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş’ın önceden de bir siyasetçi olmadığını dile getirdi.

Biçer, şöyle konuştu: