Van'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

Van'da etkili olan kar yağışı kentteki hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün tatil kararı alındı.

ÖZALP VE SARAY İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Özalp Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.