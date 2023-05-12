Van'ın bağımsız milletvekili adayı İdris Ahi: Ben yerli patatesim Seçimlerinde Van'dan bağımsız milletvekili adayı olan İdris Ahi, 100 kişinin katıldığı mitingde projelerini anlattı.

DHA

Van'da 4 dönemdir bağımsız milletvekili adayı olan esnaf İdris Ahi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesi miting yaptı.

Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi için polis, barikat kurup, önlem aldı.

Alanda kurulan sahneye çıkıp, gelenleri selamlayan Ahi, barikat dışında kendisini izleyenleri de alana davet etti.

Katılanlar eğlendi

Konuşması sırasında sık sık 'ver coşkuyu' deyip açılan müzik sesi eşliğinde sahnede zıplayarak oynayıp, Kürtçe şarkı söyleyen Ahi, mitingine gelenleri güldürdü.

Mitinge gelenler, Ahi'nin yaptığı esprileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yapacaklarını anlattı

Ahi, mitingine 100 bin kişiyi beklediğini ancak sadece 100 kişinin geldiğini belirterek, şunları söyledi: