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    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı 1 milyon 800 bine yükseldi

    Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı 1 milyon 800 bine yükseldi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesine yönelik eleştirileri yanıtladı. Bilgin, gecikmenin sürekli artan rakamlardan kaynaklandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:35
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    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye ilişkin geri sayım sürüyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin gecikmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

    Dünkü Kabine Toplantısı sonrası sonrası gazecilere konuşan Bilgin, gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

    Bakan Bilgin, "EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok." dedi.

    "EYT'de şu an rakam 1,8 milyon civarı"

    Çalışmayı aralık ayı sonu itibarıyla bitirip Meclis'e sunmayı hedeflediklerini belirten Bilgin şunları söyledi:

    "Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1,8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor."

    Vedat Bilgin den EYT açıklaması: Sayı 1 milyon 800 bine yükseldi #1

    Sendikalaşma için yeni düzenleme

    Vedat Bilgin, iş yerlerinde sendikalaşmanın önünü açacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

    Bilgin, "Biz iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

    Vedat Bilgin den EYT açıklaması: Sayı 1 milyon 800 bine yükseldi #2


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