Bakan Vedat Bilgin, bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandığını vurgulayarak gündemdeki tartışmaları anlamsız bulduğunu söyledi.

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde asgari ücrete zam tartışmaları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında enflasyonun vatandaşı ezmesine izin vermeyeceklerini söylerken bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Ankara'daki "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" sonrası gazetecilerle bir araya gelen Bakan Vedat Bilgin, 2022 yılında tarihin en yüksek artışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"DAHA ÜÇÜNCÜ AYDAYIZ, TARTIŞMALAR ANLAMSIZ"

Tartışmalara değinen Bakan Bilgin, "Henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum." ifadesini kullandı.

Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum

"GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış bulduğunu beliryen Bilgin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

"ENFLASYONUN ENGELLENMESİ İÇİN PROGRAM UYGULANIYOR"

"Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz." diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Demokraside böyle işler mekanizmalar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Başka yerleri birbiriyle karıştırmamak lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Şu anda dünyada yaşanan pandemi sonrası ekonomik krizlerin baskısı altında Türkiye'yi de etkiliyor bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyon. Bu enflasyonu Türkiye engellemek için belirli bir ekonomik program uyguluyor."