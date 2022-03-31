Petrol
105.73
-5.12%
Euro
16.30
-0.31%
Dolar
14.67
0.10%
Altın
910.60
-0.04%
Borsa
2237
0.32%
Bitcoin
691.088
-0.42%
BTXN Coin
36.80
-1.97%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum

    Bakan Vedat Bilgin, bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandığını vurgulayarak gündemdeki tartışmaları anlamsız bulduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum

    Son günlerde Türkiye'nin gündeminde asgari ücrete zam tartışmaları yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında enflasyonun vatandaşı ezmesine izin vermeyeceklerini söylerken bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    Ankara'daki "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" sonrası gazetecilerle bir araya gelen Bakan Vedat Bilgin, 2022 yılında tarihin en yüksek artışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

    "DAHA ÜÇÜNCÜ AYDAYIZ, TARTIŞMALAR ANLAMSIZ"

    Tartışmalara değinen Bakan Bilgin, "Henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum." ifadesini kullandı.

    Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum

    "GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

    Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış bulduğunu beliryen Bilgin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

    Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum #1

    "ENFLASYONUN ENGELLENMESİ İÇİN PROGRAM UYGULANIYOR"

    "Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz." diyen Bilgin, şöyle devam etti:

    "Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Demokraside böyle işler mekanizmalar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Başka yerleri birbiriyle karıştırmamak lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Şu anda dünyada yaşanan pandemi sonrası ekonomik krizlerin baskısı altında Türkiye'yi de etkiliyor bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyon. Bu enflasyonu Türkiye engellemek için belirli bir ekonomik program uyguluyor."


    İlginizi Çekebilir

    Sihirli Annem'in küçük Toprak'ına bakın siz! Sütyen giymeyi unutunca, göğüsler gözüktü...
    Medya

    Sihirli Annem'in küçük Toprak'ına bakın siz! Sütyen giymeyi unutunca, göğüsler gözüktü...

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Kadına ve sağlıkçıya şiddete ağır cezalar yolda
    İç Haber

    Kadına ve sağlıkçıya şiddete ağır cezalar yolda

    Görüş Bildir