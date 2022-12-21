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    Vedat Bilgin'den asgari ücret toplantısı açıklaması

    Vedat Bilgin'den asgari ücret toplantısı açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4. asgari ücret toplantısıyla ilgili, "Tarih henüz belli değil, görüşmeler devam ediyor" dedi
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:21
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    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya geldi.

    Türk-İş teklifini açıkladı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

    Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

    Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.

    "Teklifimiz 9 bin lira"

    Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız." dedi. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

    TİSK heyeti de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmesi sonrası bakanlıktan ayrıldı.

    Vedat Bilgin den asgari ücret toplantısı açıklaması #1

    Bakan Bilgin'den açıklama geldi

    Üç görüşmeden uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

    "Görüşmeler devam ediyor"

    Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak  4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor." yanıtı verdi.

    Vedat Bilgin den asgari ücret toplantısı açıklaması #2


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