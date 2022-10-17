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    Vedat Bilgin: Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız

    Vedat Bilgin: Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız

    Bartın'da hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin kamudaki istihdam sınırını kaldırdıklarını söyleyen Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda da 'kapsamlı müdahale' açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:40
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    Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasının şokunu atlatmaya çalışıyor.

    Yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit olmuştu.

    Şehitler son yolculuklarına uğurlanırken 11 işçinin ise tedavisi devam ediyor.

    Bir yandan olaya yönelik ihmal iddiaları araştırılırken bir yandan da şehitlerin geride kalan acılı ailelerinin maddi manevi ihtiyaçları karşılanıyor.

    "Biz de bir heyet gönderdik"

    Bu kapamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı "2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar" programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bilgin burada, Bartın'daki maden felaketinde hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yapılacak desteklerden kendi bakanlığının kapsadığı bölümleri açıkladı.

    Bilgin, "Bu acıların inşallah sorumluları ortaya çıkar. Bu acıları ortadan kaldırmaz fakat bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın, ya da yanlış yapanın yanına kâr kalmadığını da ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz.

    Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır.

    Vedat Bilgin: Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız ViDEO

    Şehit ailelerinin istihdam sınırı kaldırıldı

    Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkacaktır buna inanıyoruz. Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz." diye konuştu.

    Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamında, daha önce 1 kişi sınırlandırılması uygulanıyordu. Bu sınır tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

    "Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız"

    Asgari ücret gündemine de değinen Bilgin, "Yıl sonunda yüzde 5,5'in üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Asgari ücrete bu yıl 2 defa müdahale yaptık. Çok yüksek bir artıştı o gün için. Ama enflasyon onu hızla aşındırınca temmuzda bir müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer şekilde enflasyon şartlarını da değerlendirerek asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız." dedi.

    "EYT meselesini çözeceğiz"

    EYT çalışmaları hakkında da bilgi veren Bilgin, "EYT meselesi var, onu çözeceğiz. Türkiye bu zor şartlar içinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak. Çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.

    Vedat Bilgin: Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız #1


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