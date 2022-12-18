Bakan Vedat Bilgin asgari ücrette salı günü ortak bir karar çıkacağını ve çalışanların rahat nefes alabileceği bir oranın belirleneceğini vurguladı.

Türkiye'de en önemli gündem konularından bazılarını asgari ücret ve EYT oluşturuyor.

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen düzenlemelerle 5 bin 500 TL oldu.

Ücretin belirlenebilmesi adına kurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık günü ilk, 14 Aralık günü ise ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.

Nihai karar için üçüncü toplantı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, 20 Aralık salı günü günü ortak kararın açıklanacağını vurguladı.

Çalışanlar rahat nefes alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu kez de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde EYT ve asgari ücret konularına değindi.

Bakan Bilgin, asgari ücrette salı günü ortak bir karar çıkacağını ve çalışanların rahat nefes alabileceği bir oranın belirleneceğini vurguladı.

Vedat Bilgin: Çalışanlar rahat bir nefes alacak ViDEO

Bakan Bilgin'in konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü;

"İşverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz.

İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."