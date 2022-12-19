Vedat Bilgin: Çalışanların beklentisi daha fazla

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Çalışanların enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum" dedi.

Çalışan ve işverenleri gözü yarın yapılacak olan asgari ücret toplantısına çevrildi.

Türkiye'nin gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin müzakereler devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirmişti. İki toplantıda da karar çıkmaması nedeniyle üçüncü toplantı için tarih verildi.

Üçüncü toplantı yarın

Son olacağı tahmin edilen toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden yapılacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette karar heyecanla bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim"

Bakan Bilgin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"Çalışanların daha fazla beklentileri var"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."