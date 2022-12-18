Vedat Bilgin: EYT tamamlanmak üzere

Bakan Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinin neredeyse tamamlandığını açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilgili çalışmalar hız kazandı.

Yüz binlerce kişi emekli olmak için hükümetin açıklayacağı paketin ayrıntılarını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı.

EYT hazırlığında sona doğru

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyareti sırasında konuşan Bakan Bilgin, "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere." dedi.

Geçmiş yıllarda çalışanların kayıtlarıyla ilgili karşılaştıkları durumdan bahseden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın"

"Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için o yıllarda özellikle özel sektörlerde çalışan, 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın.

Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.

Vedat Bilgin: EYT çalışmaları tamamlanmak üzere ViDEO





"Yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun çalışma var"

Yurt dışında çalışanların veya Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var bizim bu meselemizle ilgili. Tüm bunları bitireceğiz inşallah."



"Kredi konusunu çözdük"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konuda hazırlıkların yapıldığını söylediğini anlattı.

Vedat Bilgin, "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." diye ekledi.

Kıdem tazminatı yükü karşılanacak

Nebati, "EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı." demişti.

Bilgin: Sayılar her ay değişiyor

Bu arada Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor.

Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." şeklinde konuşmuştu.