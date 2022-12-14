Vedat Bilgin: EYT'de altyapıyı oluşturuyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin "İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

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