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    Asgari ücrette ara zam kararı 30 Haziran'da açıklanabilir

    Asgari ücrette ara zam kararı 30 Haziran'da açıklanabilir

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretin yarın açıklanabileceğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 15:14
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ara zam yapılması konusunda verdiği talimatın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret komisyonu ile hızla toplantı kararı aldı.

    Ankara'da gerçekleştirilecek toplantı öncesi Bakan Vedat Bilgin, önemli bir açıklama yaptı.

    "Çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

    Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda kararın 30 Haziran'da alınabileceğini söyledi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

    Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin dönüşünde asgari ücret konusundaki müjdeyi duyuracağını söylemişti.

    Asgari ücrette ara zam kararı 30 Haziran'da açıklanabilir ViDEO

    Asgari ücrette ara zam kararı 30 Haziran da açıklanabilir #1

    Asgari ücrette ara zam kararı 30 Haziran da açıklanabilir #2


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