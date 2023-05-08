Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Temmuz zammı için çalışmalarımız hazır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin temmuz ayını işaret etti.

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Milyonlarca vatandaş, asgari ücret zammı için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Bakan Bilgin, asgari ücret artışıyla ilgili bir kez daha Temmuz ayını işaret etti.

Ocak ayında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını hatırlatan Vedat Bilgin, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." diyerek konuyla ilgili çalışmanın hazır olduğunu belirtti.

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