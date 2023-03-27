Vedat Bilgin’den ‘asgari ücrete ara zam’ açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrette ara zam beklentisine yönelik, "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var." dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilerin yüzünü güldüren haberi verdi.

Mevcut emekli maaşının yetersiz bulunmasının üzerine alternatif çalışmalar yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından emekli maaşlara 2 bin TL zam yapıldı ve böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.

Yapılan zam haberi milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken, bir müjde de bayram ikramiyelerine yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.

Asgari ücret 8 bin 506 TL’ye yükseltildi

Bunun üzerine gözler asgari ücret zammına çevrildi.

Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL’ye yükseltilmişti.

Şimdilerde binlerce vatandaşı, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merakı sardı.

"Asgari ücrete ara zam gelmeyecek"

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı: