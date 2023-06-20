Vedat Işıkhan: 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanacak Asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözü, asgari ücret toplantılarına çevrildi.

Üçüncü kez toplanan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte kamera karşısına geçti.

Toplantıda bir uzlaşma olduğunu söyleyen Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücrete dair verilen kararı duyurdu.

Buna göre asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerinin de altını çizdi.

Bakan Işıkhan ayrıca, 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Vedat Işıkhan devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Enflasyona dikkat çekildi

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni destek miktarı 500 TL oldu

Asgari Ücret brüt 13.414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı.



Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır.