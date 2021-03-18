Vekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'ten ayrılmadı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de başlattığı eylemini sürdürüyor.

'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen mahkeme kararı, dün TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

MECLİS'TEN BİR TÜRLÜ ÇIKMADI

Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmedi. Dün akşam 20.00 sıralarında diğer HDP milletvekilleriyle birlikte Genel Kurulu'ndan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçti.

Geceyi burada geçiren Gergerlioğlu, bugün de Meclis'ten ayrılmadı.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Eylemini sürdüren Gergerlioğlu'na, HDP milletvekilleri eşlik etti.

Gergerlioğlu'nu, HDP grup odasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.