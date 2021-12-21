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    Vergi, ceza ve harçlarda 2022 artış oranları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Resmi Gazete'de yer alan habere göre vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 05:34
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    Vergi, ceza ve harçlarda 2022 artış oranları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği'ne göre vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranları belli oldu.

    YÜZDE 36,2 ORANINDA ARTIRILDI

    1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Özel İletişim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, trafik cezaları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç bedeli, ehliyet pasaport ücretleri gibi vergi, ceza ve harçlar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

    EMLAK VERGİSİ'NİN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 18,1 OLDU

    Diğer yandan Emlak Vergisi'nin yeniden değerleme oranı yüzde 18.1 oldu.
    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürülmüştü.

    Vergi, ceza ve harçlarda 2022 artış oranları Resmi Gazete de yayınlandı #1

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