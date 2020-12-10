VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM üniversite burs sonucu sorgulama

Yükseköğretim öğrencileri tarafından başvuruları kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuç tarihleri için sabırsızlıkla bekliyor.

9 ay boyunca eğitime destek amacıyla verilecek olan bursu almak isteyen öğrenciler,VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler.

Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.

VGM BURSU NE KADAR?

Öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek alabilecekler.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır..