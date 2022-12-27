VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama!

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama!

VGM burs sonuçları, binlerce öğrenci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Yükseköğrenim bursu için başvurular 21-30 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarı yükseköğrenim için aylık 650,00 TL şeklinde belirlendi. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçlarına göre burs almaya hak kazanmış olan adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs alamamış olacak. KYK burs başvuru sonuçlarının da duyurulmasının sonrasında VGM bursları için de değerlendirmeler yapılmaya başlandı. İlan edilecek olan sonuçlar erişime açıldığında www.vgm.gov.tr üzerinden erişebilirsiniz.

VGM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." Sonuçların Ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz."