Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot yardımını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardımının sadece çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürüyor.

Bu kapsamda ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin de içinde olduğu 1,85 milyar dolarlık bir askeri yardım daha yapacağı açıkalandı.

Bu durumu Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirdi.

Putin, Rusya Devlet Konseyi’nin oturumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Patriot sevkiyatı sadece savaşı uzatır"

İlgili soruya Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız.

Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece savaşın uzamasıdır, o kadar” diye cevap verdi.