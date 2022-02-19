Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
549.213
-0.53%
BTXN Coin
37.96
-1.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.
    • AA
    • 19.02.2022 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

    ÖNCEDEN PLANLANAN TATBİKAT

    Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

    BALİSTİK VE GÜDÜMLÜ FÜZELER DENENDİ

    Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

    HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN FIRLATMA İMKANI

    Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor.

    Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.


    İlginizi Çekebilir

    BPO Filipinler: Neden iş süreçlerinizde dış kaynak kullanmalısınız
    Ekonomi

    BPO Filipinler: Neden iş süreçlerinizde dış kaynak kullanmalısınız

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gözümüz aydın, ilk cemre düştü...

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir