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    Vladimir Putin: Operasyon başarıya ulaşana kadar durmayacağız

    Vladimir Putin: Operasyon başarıya ulaşana kadar durmayacağız

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna operasyonunun başarıya ulaşana kadar durmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:30
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 48 gündür aralıksız devam ediyor.

    Savaşta tarafların karşılıklı beklentileri noktasında henüz bir uzlaşmaya varılamadı.

    Türkiye'nin de arabuluculuk rolü üstlendiği savaşa yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi.

    "Kendimizi izole etmeyeceğiz"

    Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planlarının bulunmadığına vurgu yapan Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız.

    "Durmayacağız"

    Ukrayna'da askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek, durmayacağız." ifadesini kullandı.

    Hedefe ulaşma mesajı

    Putin, Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.

    Vladimir Putin: Operasyon başarıya ulaşana kadar durmayacağız #1


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