Vladimir Putin: Rusya askeri gücünü artıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri gücünü artırarak tüm hedefleri tamamlayacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 1 yıl geride kalmak üzere.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına Ukrayna direnmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Askeri gücü artıracağız"

Askeri güce katkı yapacaklarını söyleyen Putin, "Rusya, askeri gücünü artıracak ve tüm hedeflerini yerine getirecek. NATO tüm imkanlarını Rusya'ya karşı kullanıyor." diye konuştu.

"Suriye'deki tecrübeyi kullanmalıyız"

Putin açıklamalarında, Ukrayna'daki durum ile Suriye'yi kıyasladı.

Rejim güçleri ile birlikte Suriye'de muhaliflere karşı savaşan Rus güçlerini hatılatan Putin, Suriye'de edindiğimiz askeri tecrübeyi Ukrayna'da kullanmalıyız." dedi.

Nükleer güçlerine de değinen Putin, "Nükleer kuvvetlerin savaş hazırlığını geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.