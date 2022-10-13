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- Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı
Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılın hala küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğini belirterek, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.
- 13.10.2022 - 14:05
- Güncelleme : 13.10.2022 - 14:07
Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılın hala küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğini belirterek, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.
Ayrıntılar gelecek...