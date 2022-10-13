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    Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı

    Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılın hala küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğini belirterek, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.
    • 13.10.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 14:07
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    Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı

    Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılın hala küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğini belirterek, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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