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Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı

Vladimir Putin: Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, tahılın hala küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğini belirterek, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.