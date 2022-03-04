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    Vladimir Putin'den çağrı: Rusya ile ilişkileri normalleştirin

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı
    • AA
    • 04.03.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 14:41
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    Vladimir Putin'den çağrı: Rusya ile ilişkileri normalleştirin

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den dünyaya çağrı geldi.

    Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısı yapan Putin, komşu ülkelerden Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemelerini istedi.

    Komşulara art niyet beslemediklerini savunan Putin, “Rusya diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek.” dedi.

    “ULAŞIM VE LOJİSTİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

    Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme töreninde konuşan Putin, “Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz.” dedi.

    Vladimir Putin den çağrı: Rusya ile ilişkileri normalleştirin #1

    “YENİ BECERİLER EDİNİYORUZ, KAZANACAĞIZ”

    Putin, “Eğer birileri Rusya ile iş birliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz.” dedi.


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