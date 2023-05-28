Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turunu önde tamamladı.

Erdoğan’ın seçimi önde götürmesi üzerine uluslararası mesajlar gelmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin'den tebrik mesajı

Putin’in, Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

"Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir"

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

"Yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim"

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası ve Türkiye’de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

"Görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, "Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum." ifadesine yer verdi.