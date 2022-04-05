Vladimir Zelensky: Putin'le aramda görüşme olmayabilir

Ukrayna Lideri Zelensky, Vladimir Putin'le gerçekleşmesi beklenen yüz yüze müzakereye şu an için olumlu bakmıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, tüm dünyanın gözü taraflardan çıkacak kararlarda.

Türkiye'de iki ülke liderinin yüz yüze görüşme yapması beklenirken, dün Rus ordusundan kurtardıkları Buça kentine giden Vladimir Zelensky, gördükleri karşısında yaşananları "savaş suçu" olarak adlandırdı.

Zelesky bugün ise yeni bir açıklamayla gündeme geldi.

"GÖRÜŞME OLMAYABİLİR"

Müzakere sürecine değinen Zelensky, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var.

"RUSYA'YLA MÜZAKERE ÇOK ZOR"

Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok. Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK AKTÖRLERE İHTİYAÇ VAR"

Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyeceklerini belirten Zelensky, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak. Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere." dedi.

"TÜM NOKTALARDA ANLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Zelensky, Donbas'a ilişkin ise "Ukrayna ve Rusya tüm noktalarda aynı anda anlaşamayacak ancak bunun üzerinde çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

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