Vladimir Zelensky: Rusya'nın terör devleti haline geldiği kabul edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın 22'nci gününde kameraların karşısına geçerek Rusya ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın saldırılarına ilişkin Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Rus birlikleri tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Federov’un serbest bırakıldığını duyuran Zelensky, "Bugün kendisiyle konuştum. Rus ordusu 11 Mart’ta onu işbirliği yapmak için kaçırdı. Ama o vazgeçmedi, kurtuldu." dedi.

"SİLAHLARINIZI BIRAKIN"

Rus birliklerinin Ukrayna’da ağır kayıplar verdiğini ifade eden Zelensky, "Rus birlikleri, Çeçenistan’dan, Suriye’den daha fazla kayıplar verdi. Afganistan’daki Sovyetler Birliği’nin kayıplarından da fazla. Ukrayna halkına karşı savaşınız devam ederse Rus anneler, Afgan ve Çeçen savaşlarının toplamından daha fazla çocuklarını kaybedecek. Buna neden ihtiyacınız var? Silahlarını bırakan her Rus askeri için şans verilecek. Hayatta kalmaları için bir şans. Özellikle bu savaşın kazanına atılan askerlere sesleniyorum. Silahınızı bırakın." şeklinde konuştu.

"İNSANİ YARDIM KORİDORLARI ÇALIŞMIYOR"

İnsani yardım koridorlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Zelensky, şunları söyledi:

"Ne yazık ki, insani yardım koridorları çarşamba günü çalışmadı. Rus ordusu bombardımanı durdurmadı. Güvenliği garanti etmedi. İnsanları dışarı çıkarmaya ve insani yardım göndermeye hazırız. Ama insanları yolda ölüme gönderemeyiz. Bizi anlayın. Berdyansk'a kaçmayı başaran Mariupol sakinlerini Zaporijya’ya götürüyoruz. İki binden fazlası çocuk olmak üzere 6 binden fazla Mariupol sakini bir gün içinde tahliye edildi. Rus ordusu bunu engellemeye çalıştı.

"SİVİLLERİ VURUYORLAR"

Zaporijya bölgesinde yolun Vasilivka ile Kamyanski arasındaki kesimine havan ateşi açtılar. Şans eseri ölen yok. İkisi çocuk olmak üzere 5 Ukraynalı yaralandı. İşgalciler, Çernihiv’de ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açtı. Hayal edin, 10 ölü. Rus savaş uçakları Mariupol’de Drama Tiyatrosu’nu kasıtlı olarak bombaladı. Yüzlerce kişi orada bombardımandan saklanıyordu. Bina yıkıldı, ölü sayısı henüz bilinmiyor."

"DAHA KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR"

NATO liderlerinin Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge talebine olumlu yanıt vermeleri gerektiğini savunan Zelensky, "Ülkemize savaş uçakları sağlamaları için işgalcilerin başka ne yapması gerekiyor, daha kaç kişiyi öldürmeleri gerekiyor?" dedi.

"RUSYA'NIN TERÖR DEVLETİ HALİNE GELDİĞİ KABUL EDİLMELİ"

ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptığını hatırlatan Zelensky, "Ukrayna, Amerikalı dostlarımızdan güçlü bir destek aldı. Bunun için Başkan Biden’a minnettarım. Demokratik dünyayı birleştiren liderliğe minnettarım. Ama savaş bitmiyor. Rusya'nın savaş suçları bitmiyor. Rus ekonomisi hala askeri makinelerini koruyabiliyor. Bu yüzden Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyaç var. Dünya, Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli. Ve daha önemlisi Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı var. Şu an aldığımızdan bile daha fazla. Hava savunma sistemleri, uçaklar. Rus işgalcileri durdurmak için gerekli ölümcül silah ve mühimmata ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Savaştan sonra Ukrayna’nın yeniden inşa edileceğini de belirten Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İrlanda Başbakanı Michael Martin’in yanı sıra Avrupalı siyasetçi ve diplomatlarla telefon görüşmeleri yaptığını ve destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

"MÜZAKERELERDEKİ ÖNCELİKLERİM AÇIK"

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakereler hakkında konuşan Zelensky, "Müzakerelerdeki önceliklerim oldukça açık. Bunlar, savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemiz için gerçek bir koruma" dedi.