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    Vuhan’da halk marketlere akın etti

    Bir yılı aşkın bir süre sonra yeniden vakaların görüldüğü Vuhan’da karantina endişesine kapılan halk, marketlerdeki reyonları boşalttı.
    • REUTERS
    • 03.08.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 11:18
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    Vuhan’da halk marketlere akın etti

    Çin'de, Delta varyantı nedeniyle temmuz ortasından bu yana 400'den fazla yurt dışı bağlantısı olmayan vaka kayıtlara geçti.

    11 milyon nüfuslu Vuhan'da da 7 göçmen işçide koronavirüs tespit edildi.

    Şehrin üst düzey yetkililerinden Li Tao, yaptığı açıklamada Vuhan'da yaşayan herkese test yapılacağını açıkladı.

    MARKET REYONLARI BOMBOŞ KALDI

    Bu açıklamanın ardından Vuhan halkı, ‘yeni bir karantina olabilir’ endişesiyle marketlere akın etti.

    Halk, market reyonlarını adeta talan etti.

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    KİMSE ŞEHİRDEN AYRILAMIYOR

    Ülkenin ortasındaki Hunan eyaletinde turist çekim merkezlerinden Zhangjiajie'de ise kimsenin şehirden ayrılmasına izin verilmiyor.

    PEKİN’DE ULAŞIMA KISITLAMA

    Başkent Pekin'de de ulaşım kısıtlandı.

    Delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçuşlar ile tren ve otobüs seferleri durduruldu.

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