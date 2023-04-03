Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat bir kez daha gündeme geldi! Yapay zeka ile canlandırıldı Yapay zeka, Will Smith'in attığı tokadı ünlü komedyen Chris Rock'ın bakış açısından gösterdi. O kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne ünlü aktör Will Smith'in tokadı damga vurmuştu.

Sunucu Chris Rock'a sahnede atılan tokadın yankıları sürüyor.

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ve Smtih’in birçok projesinin iptal edilmesinin ardından beklenen özür videosu gelmişti.

"Rock'u aramadı"

Smith, paylaştığı videoda, komedyen Rock’u da aradığını iddia etmişti.

Gerçek ise aylar sonra ortaya çıktı. Rock’un kardeşi Tony Rock, katıldığı bir programda söz konusu iddiayı reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğru değil. Sanırım iki gün sonra ‘Chris’e ulaştım ve o benimle konuşmak istemedi’ dedi. Ama bu doğru değil."

Komedyenin gözünden yapay zeka ile canlandırıldı

Olayın üzerinden 1 yıl geçerken, yapay zeka ile ilgili yaptığı haberlerle bilinen Barsee adlı Twitter kullanıcısı, yapay zeka aracı Midjourney'de tokat anlarını canlandırdı.

Ünlü komedyenin gözünden canlandırılan anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ne olmuştu

Komedyen Chris Rock, törende sahne aldığında Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in kafasını kazıtmış olmasıyla ilgili espri yapmıştı.

Smith ise dakikalar sonra sahneye yürüyerek komedyene tokat atmış, yerine döndükten sonra da sert sözler sarf etmiş ve "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diye bağırmıştı.

Smith, aynı gece en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmış ve yaptıkları için özür dilemeden geceye devam etmişti.

İşte yapay zeka ile canlandırılan tokat anları...