Xiaomi MSA durduruldu hatası nedir, nasıl çözülür? Xiaomi MSA durduruldu hatası çözümü hakkında..

Xiaomi kullanıcıları, günün ilk saatlerinden itibaren “MSA durduruldu” hatası ile karşılaşıyor. MSA hatası çözümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Xiaomi MSA durduruldu hatası nedir?

Xiaomi marka cihazlarda ortaya çıkan 'MSA durduruldu' hatası, pek çok kullanıcı tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Telefon kullanıcıları, MSA nedeniyle çeşitli hatalarla karşılaşmaya devam ediyor.

Bu durum uygulamaların çalışmasını engellerken, Xiaomi cihazlarda önemli bir sorunun ortaya çıkmasına da neden oldu. Söz konusu sorunun Android System WebView hatası dolayısıyla ortaya çıktığı bildirildi.

Peki, MSA nedir, MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? İşte, MSA durduruldu hatası çözümü..

XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NEDİR, NASIL ÇÖZÜLÜR?

MIUI System Ads. Xiaomi'nin reklam hizmetleri uygulamasıdır.

Xiaomi 'MSA durduruldu' hatasının çözümü için öncelikle Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bularak güncelleme yapınız.

Ardından Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştiriniz. Sorunun devam etmesi halinde Xiaomi’nin resmi internet adresinde yer alan çağrı merkezini arayabilir ya da ilgili satıcıdan teknik destek sağlayabilirsiniz.