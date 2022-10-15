Yabancı misyon temsilcileri, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili mesaj yayınladı

ABD, İtalya ve İngiltere temsilcilikleri yaşanan patlamanın ardından Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Ukrayna, Fransa ve Yunanistan yetkililerinden de açıklama geldi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan madenciler oldu.

Yaşananlar üzerine Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

ABD: Derin üzüntü duyuyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen elim patlamadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İtalya: Türk halkının acısına ortak oluyoruz

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında, "Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz." denildi.

İngiltere: Kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ediyoruz

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’daki maden faciası nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dileyerek, kurtarma çalışmalarının kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Ukrayna: Geçmiş olsun Türkiye

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." diye yazdı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyulduğunu dile getirerek, "Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

Yunanistan elçiliği: En içten taziyelerimizi iletiyoruz

AA'nın aktardığına göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye, Amasra'da yaşanan acı iş kazası için Yunanistan'dan en içten taziyelerimizi iletiyoruz.

Kurtarma çalışmalarının mümkün olan en iyi sonuca ulaşmasını diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.