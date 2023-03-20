Yağışlar geri geliyor! 22 Mart’tan itibaren yurt genelinde yağmurun etkili olması bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girileceği belirtildi.

Türkiye, kurak bir kışı geride bırakırken yağışlı bir ilkbahara hazırlanıyor.

Kış ayları boyunca beklenen kar yağışı ve yağmur, zaman zaman yüzünü gösterdi.

Devam etmemesi nedeniyle birçok kentte barajlar alarm vermeye başladı.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan uyarı, umutları yeşertti.

Yapılan açıklamada, Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı sistemin bugünden itibaren ülkeyi terk edeceği, ancak 22 Mart'tan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalıp mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği ifade edilen uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, çarşamba günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de perşembe günü; tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Deprem bölgesinde perşembe gününden sonra kuvvetli yağış bekleniyor

Uyarıda, deprem bölgesinde perşembe gününe kadar yağış beklenmediği aktarılarak, şu ayrıntılar yer aldı:

Perşembe günü batıdan başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların; Perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

'Uyarılan takip edilmeli'

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği yönünde tahmin edildiği vurgulanan uyarıda, “Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.