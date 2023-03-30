Yağmur yağışıyla Bursa'nın yüzü güldü Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da etkili olan kar ve yağmur, Bursalıları sevindirdi. Yetkililer yağışlara rağmen vatandaşa tasarruf çağrısı yaptı.

İHA

Türkiye kurak bir kış sezonu geçiriyor...

Son yılların en kurak kışını yaşayan Bursa’da, salı ve çarşamba günü etkili olan yağmur ve kar Bursalıları sevindirdi.

Bursa’nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri toplamda yüzde 4 arttı.

Baraj seviyeleri yükseldi

Tasarruf uyarısı ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı’nda salı günü yüzde 44 olan su seviyesi 45’e, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 13’dan 16’ya yükseldi.

Uludağ’da ise yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 108 santimetreye yükseldi.

Tasarruf çağrısı yinelendi

Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.