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Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimleriyle TBMM'yi şekillendirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Muhalefet seçimin ilk turunda ağır bir hezimet yaşadı.

Yankıları süren seçim Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel Programında enine boyuna ayrıntıları ile ele alınıyor.

Programa konuk olan gazeteci Yakup Köse, muhalefetin ağır bir hezimet yaşadığını söyledi.

Muhalif siyasileri seçmene yalan söylemekle suçlayan Köse şöyle konuştu:

"Muhalefetin bir hezimet içinde olduğunu şununla eşleştiriyorum. Bunlar seçmenlerine yalan söylediler. Sabah akşam öğlen akşam yaşlan söylediler. Kandırdılar. Anadolu’da hayat insanlar çok farklı bakıyordu hadiseye.



Seçim sürecinde Anadolu’yu bucak bucak gezdik. Bunların söylediği tek şey vardı. Bunların söylediği tek şey vardı. Bizi kurtarırsa AK Parti kurtarır, yaparsa yine Erdoğan yapar” Ben hiçbirinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu işin üstesinden geleceğini söylediğini gerçekten duymadım."