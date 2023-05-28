Yalova'da eski CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf atınca tutanak tutuldu Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu. Buna göre oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarf rastgele seçilerek iptal edilecek...

AA Türkiye, tarihi bir seçimin daha sonuna yaklaşıyor... Milyonlar, 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek isme karar verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu rakibi Kemal Kılıçdaroğlu önünde tamamladı. 50 artı 1'i iki lider de sağlayamayınca, seçim ikinci tura kaldı. Eski CHP'li başkan iki zarf attı Bugün saat 08.00'de sandığa gidenler, oyunu verdi, sonuçları beklemeye başladı. Yalova'da ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Çınarcık ilçesindeki Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı. Rastgele bir oy iptal edilecek Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.